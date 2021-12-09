В Змиёвке создадут центр подготовки допризывной молодёжи

Лагерь «Авангард» будет создан на базе центра «Патриот-57».

В здании бывшего филиала Глазуновского сельскохозяйственного техникума в Змиёвке появится центр военно-патриотического воспитания допризывной молодёжи «Авангард». Он будет создан на базе центра «Патриот-57». Здесь круглогодично будут проводиться военные сборы допризывной молодежи, – сообщает сайт областного правительства.

Всего в этом году на Орловщине прошло около 300 мероприятий патриотической направленности, в которых приняли участие более 142 тысяч человек.