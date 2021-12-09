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8:15, 9 декабря 2021 года

В Орловскую область поступило 7 200 доз вакцины «Спутник V»

Вскоре препарат начнут распределять по прививочным пунктам региона.


В Орловскую область поступило 7 200 доз вакцины против COVID-19 «Спутник V». О прибытии крупной партии препарата сообщил губернатор Андрей Клычков. Вакцину в ближайшее время начнут распределять по прививочным пунктам региона. 
 
Записаться на вакцинацию можно на портале Госуслуг, на официальном сайте регионального департамента здравоохранения в разделе «Электронная регистратура», а также позвонив по многоканальному телефону «122» или на «горячую линию» областного депздрава: (4862) 40-20-56. 
 
Помимо этого, можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах. Графики и адреса их работы регулярно публикуются на сайтах администраций. 
 
Напоминаем, что посмотреть наличие определённой вакцины в пункте вакцинации можно на сайте облздрава. 
 
Сейчас уровень коллективного иммунитета в области остается на уровне в 53,2%.



Артём Ежаков
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