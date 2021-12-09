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8:58, 9 декабря 2021 года Резидент ТОСЭР «Мценск» планирует создать 50 дополнительных рабочих мест Общий объём инвестиций ООО «МРК» к концу года превысит 20 миллионов рублей.





Резидент территории опережающего социально-экономического развития «Мценск» ООО «МРК», уже создавшая на Орловщине 189 рабочих мест, планирует увеличить это число ещё на 50, – сообщает сайт областного правительства. По итогам третьего квартала 2021 года производитель резиновых изделий вложил в собственный бизнес 12,3 миллиона рублей. К новому году это число превысит 20 миллионов.





Артём Ежаков



