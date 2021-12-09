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9:17, 9 декабря 2021 года Орловский лихач отдал свыше трети миллиона рублей из страха потерять машину В отношении злостного нарушителя было возбуждено 289 исполнительских производств.





Злостный нарушитель ПДД заплатил свыше 274 тысяч рублей по штрафам от ГИБДД и 100 тысяч рублей исполнительского сбора после того, как орловские судебные приставы предприняли ряд ограничительных мер в его отношении. Помимо ареста счетов, запрета на регистрационные действия в отношении недвижимости и ограничения в специальном праве управления машиной, был арестован и изъят автомобиль должника, – сообщили в областном УФССП. Все это заставило любителя быстрой и неаккуратной езды разом заплатить всю нужную сумму, хотя официально он нигде не работал.





Артём Ежаков



