Орловский лихач отдал свыше трети миллиона рублей из страха потерять машину

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9:17, 9 декабря 2021 года
Орловский лихач отдал свыше трети миллиона рублей из страха потерять машинуВ отношении злостного нарушителя было возбуждено 289 исполнительских производств.
Злостный нарушитель ПДД заплатил свыше 274 тысяч рублей по штрафам от ГИБДД и 100 тысяч рублей исполнительского сбора после того, как орловские судебные приставы предприняли ряд ограничительных мер в его отношении. Помимо ареста счетов, запрета на регистрационные действия в отношении недвижимости и ограничения в специальном праве управления машиной, был арестован и изъят автомобиль должника, – сообщили в областном УФССП. Все это заставило любителя быстрой и неаккуратной езды разом заплатить всю нужную сумму, хотя официально он нигде не работал.
Артём Ежаков