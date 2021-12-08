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19:15, 8 декабря 2021 года

Александр Мисуркин и японские туристы прибыли на МКС

Почётный гражданин Орла, космонавт Александр Мисуркин сопровождает космических туристов.


Пилотируемый корабль «Союз МС-20» с экипажем, в составе которого космонавт Александр Мисуркин и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, в 16:40:44 (МСК) в автоматическом режиме пристыковался к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС, сообщает «Роскосмос». Космические туристы впервые прилетели на станцию. 
 
На борту МКС их встретили космонавты Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.

 
Ожидается, что космонавт Александр Мисуркин и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, после выполнения своих задач, вернутся на Землю в 16:41 по Москве 20 декабря.

Фото: Роскосмос



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