Александр Мисуркин и японские туристы прибыли на МКС

Почётный гражданин Орла, космонавт Александр Мисуркин сопровождает космических туристов.

Пилотируемый корабль «Союз МС-20» с экипажем, в составе которого космонавт Александр Мисуркин и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, в 16:40:44 (МСК) в автоматическом режиме пристыковался к Малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС, сообщает «Роскосмос» . Космические туристы впервые прилетели на станцию.

На борту МКС их встретили космонавты Антон Шкаплеров (командир станции) и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, а также экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon — миссии Crew-3 в составе Раджа Чари, Томаса Маршберна, Кайлы Бэррон и Маттиаса Маурера.





Ожидается, что космонавт Александр Мисуркин и космические туристы Юсаку Маэзава и Йозо Хирано, после выполнения своих задач, вернутся на Землю в 16:41 по Москве 20 декабря.



Фото: Роскосмос