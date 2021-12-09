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21:35, 8 декабря 2021 года Андрей Клычков: порядка тысячи орловцев получили региональные QR-коды по уровню антител Об этом губернатор Орловской области сообщил сегодня в прямом эфире в соцсетях.





Порядка тысячи орловцев получили региональные QR-коды по уровню антител. Об этом заявил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. Также глава региона напомнил, что стандартная программа для считывания цифрового сертификата – «Стопкоронавирус» – на региональных кодах не работает. На портале «Госуслуги» его тоже нет.

«Имейте в виду: программа «Госуслуги» наш региональный QR-код не считывает. Это делает любое подобное приложение с выходом в интернет, но не «Госуслуги» или «Стопкоронавирус». Нужно объяснять это тем, кто его считывает. Это переходный период, все пока привыкают», – заявил губернатор.

Напомним, что титр у пациента, претендующего на региональный QR-код по уровню антител, должен составлять не менее 500 единиц ВАU/мл. Ознакомиться с перечнем допущенных к оформлению QR-кодов медорганизаций и Напомним, что титр у пациента, претендующего на региональный QR-код по уровню антител, должен составлять не менее 500 единиц ВАU/мл. Ознакомиться с порядком их получения можно на сайте депздрава . Код действует на протяжении трёх месяцев и исключительно на территории региона. В данный момент такой возможностью воспользовались около тысячи орловцев.





Артём Ежаков



