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9:58, 9 декабря 2021 года Три человека госпитализированы после лобового столкновения легковушек в Орловской области ДТП произошло накануне в Залегощенском районе





8 декабря около 11:00 на 51-м километре трассы «Орёл – Ефремов» столкнулись «Киа Рио» и «Форд Фокус». Предварительно установлено, что 35-летний автолюбитель на «Киа» выехал на встречную полосу, где врезался в «Форд». Оба водителя и 53-летняя пассажирка «Фокуса» были госпитализированы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, 9 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



