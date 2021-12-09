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10:33, 9 декабря 2021 года Кромской район подвела дорога Из-за одной не сданной дороги район не может сообщить о стопроцентном выполнении поставленных перед муниципалитетом задач. Накануне Кромской район посетил губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Репутацию подрядчик, реконструирующий мост и дорогу под Кромами, испортил себе ещё в Орле. Он до сих пор не сдал комиссии ремонт улицы Октябрьской - просрочка уже 4 месяца. На дороге Кромы – Дмитровск он тоже вышел за контрактные сроки. Протяжённость ремонтируемого участка - 3 километра 600 метров. В работы включена реконструкция небольшого моста, с которым у подрядчика и вышла проволочка. Накануне объект посетил губернатор Андрей Клычков. Он отметил, что данная дорога – это большой и крайне важный объект, и с точки зрения промышленности, и с точки зрения людей. На вопрос о сроках завершения подрядчик ответил следующее: «Чтобы завершить объект при благоприятных погодных условиях, нужно 28 дней, чтобы бетон прочность набрал. Только потом можно стелить асфальт».



К слову, дорога Кромы – Дмитровск - единственный дорожный объект в Кромском районе, ремонт которого вышел за рамки контрактных сроков. В общей сложности в районе в этом году было отремонтировано почти 15 километров дорог местного и межмуниципального значения. Есть и построенные с нуля. Например, объездная от райцентра до маслоэкстракционного завода в посёлке Вожово. Протяженность - 5 километров 200 метров. Новая дорога уведёт с улиц райцентра больше половины большегрузов. Строительство завершено. Как рассказал подрядчик, гарантийные обязательства рассчитаны на разные сроки: верхний слой – 4 года, нижний слой - 5 лет, полотно - 8 лет, трубы - 5 лет. Банковская гарантия - 8 лет на всё.



Ещё один новый объект в Кромском районе - это фельдшерско-акушерский пункт в селе Кривчиково. Он обслуживает почти 600 человек, проживающих в радиусе 9 километров. Почти 400 из них прошли вакцинацию против коронавируса.



Потребность в новом ФАПе возникла по двум причинам. Первая - старое здание пришло в негодность и не соответствовало современным требованиям. Вторая - это удалённость от районной больницы, до неё 18 километров. Местные новым ФАПом довольны, но попросили сделать его более функциональным и дать разрешение на продажу лекарственных средств первой необходимости. Губернатор отметил, что с аналогичной просьбой к нему обращаются уже не в первый раз.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Абсолютно поддерживаю эту идею, она непростая с точки зрения нормативного обеспечения. Её нужно реализовывать, департаменту здравоохранения, поручение такое дано».

Ещё одна просьба от жителей - это обеспечить чистой питьевой водой южный массив райцентра. Сейчас там перебои с водоснабжением. Глава региона отметил, что строительство нового водовода в планах работы на следующий год.





Антон Киселёв



