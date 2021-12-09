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10:36, 9 декабря 2021 года Двое пострадали в ДТП с участием четырёх автомобилей в Орловской области В аварию были вовлечены три грузовых машины. Их фрагменты задели проезжающую легковушку.





Накануне в 19:30 в Орловской области произошло ДТП с участием четырёх машин. Место столкновения не уточняется, однако, судя по комментариям подписчиков тематических сообществ в «ВКонтакте», это трасса Е-105 близ озера Светлая Жизнь. Предварительно установлено, что 55-летний водитель КАМАЗа столкнулся со встречным Isuzu Forward, а затем со Scania R114. Разлетевшиеся фрагменты грузовиков зацепили «Ладу Ларгус». Пострадали водитель КАМАЗа и 23-летний водитель Scania.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, 9 человек получили травмы.



Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области





Артём Ежаков



