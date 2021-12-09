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11:10, 9 декабря 2021 года

Орёл украшают к новогодним праздникам

Чем удивят горожан в этом году, в интервью корреспонденту ГТРК «Орёл» рассказал начальник управления градостроительства администрации города Владимир Плотников.


 Как украсят города к Новому году в этом году?

- Сейчас работа кипит. Мы устанавливаем арт-объекты, инсталляции, новогодние ели по всему городу. В этом году у нас в городе планируется установка шести новогодних елей - это то, что устанавливает администрация города. Кроме этого, хозяйствующие субъекты, большие торговые сети устанавливают свои ели. У нас в этом году будет три новые локации: ель на площади Жукова, ель в парке Победы и ель на Александровском мосту.

Парк Победы это новое пространство в нашем городе. Украсят ли его?

- Там появится большое количество светового оборудования, будут сделаны проекторы в центральной части. Предполагается нарядить новую локацию, чтобы создавать новогоднее настроение жителям. Также там установят четыре ярмарочных домика.

Чем удивит в этом году площадь Ленина и улица Ленина? Появится ли какая-то новая инсталляция?

- При расстановке арт-объектов и на площади, и в городе мы создаем места, где можно сфотографироваться, погулять с детьми. В этом году у нас появится два новых объекта на площади Ленина - фотобудки, которые, я надеюсь, понравятся горожанам. По традиции на площади установят каток, арт-объекты, домики и центральная ёлка. В этом году мы избрали другой способ её нарядить, будет большое количество гирлянд, натянутых от неё, и всё это образует большой общий светящийся объект. Также мы решили поэкспериментировать со светом на улице Ленина. Мы планируем установить большое количество гирлянд, чтобы вся улица заиграла светом, чтобы было приятно там проводить время.

Хотелось бы сказать большое спасибо тем предпринимателям, чьи заведения находятся на улице Ленина, за то, что они наряжают к Новому году свои объекты. Надеюсь, что так же будет и в этом году. А жителям хочу пожелать хорошей погоды.


Юлия Сабельникова
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