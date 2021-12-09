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11:13, 9 декабря 2021 года Орловцы могут оказать посильную помощь в создании областного хосписа и паллиативной службы В нашем регионе порядка двух тысяч неизлечимых больных.





Региональный фонд социальной поддержки населения организует марафон «Добрые руки». В его рамках жители региона могут оказать посильную помощь в создании областного хосписа и выездной паллиативной службы, – сообщает сайт регионального правительства.



На Орловщине порядка двух тысяч неизлечимых больных. Такие пациенты нуждаются в хосписе, но его пока нет.



Подробную информацию о марафоне можно узнать на официальном сайте, а также в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram. Телефон: 8 (915) 500 – 34 – 34.



Пожертвование можно сделать, отправив СМС на номер: 3434. В сообщении указать: Покров + сумма пожертвования через пробел.



Фото с сайта областного правительства





Артём Ежаков



