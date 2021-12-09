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11:28, 9 декабря 2021 года Планируется определить случаи, когда банки не смогут установить переменную процентную ставку по кредиту Комментарий эксперта кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексея Ястребова.



В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе находится законопроект, направленный на защиту интересов заемщиков - физических лиц от рисков изменения переменных процентных ставок по банковским кредитам. Этот законопроект комментирует эксперт кафедры конституционного, административного и уголовного права Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Алексей Ястребов.



Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» был разработан во исполнение поручения Президента РФ по итогам совещания о ситуации в банковской сфере 1 февраля 2021 г. В соответствии с ним Правительству совместно с Банком России поручено в целях ограничения возможных рисков для заемщиков - физических лиц обеспечить внесение в законодательство поправок, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой.



Кредитование и иные формы заимствований по переменным процентным ставкам позволяют банкам управлять своим процентным риском, но несут дополнительные кредитные риски для заемщиков. В розничном кредитовании, где граждане имеют заведомо более низкий уровень финансовой грамотности, чем в корпоративном кредитовании, эти риски в случае повышения процентных ставок могут оказаться значимыми.



При этом чем больше срок кредита, тем выше процентный риск при одном и том же постоянном изменении ставки. Долгосрочные кредиты со сроком до погашения свыше 10 лет с переменной ставкой очень чувствительны к изменению ставки. Так, например, при изменении процентной ставки по 15 летнему кредиту с 7 до 9% ежемесячный платеж возрастет на 13%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 34%; при росте процентной ставки до 10% ежемесячный платеж возрастет на 20%, а суммарная переплата по кредиту увеличится на 51%.



Наиболее уязвимы к изменению процентных ставок менее обеспеченные граждане, которые, как правило, берут небольшие по сумме кредиты, но у которых рост платежей по обязательствам приведет к существенному увеличению задолженности.



С учетом изложенного в целях защиты интересов заемщиков - физических лиц законопроект предусматривает внесение изменений в ФЗ «О потребительском кредите (займе)», устанавливающий запрет на применение переменной процентной ставки по следующим договорам потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой:

заключенным на срок, не превышающий один год;

заключенным на срок, превышающий 20 лет;



по договорам, сумма предоставленного потребительского кредита (займа) по которым не превосходит минимальный размер кредита (займа), установленный Правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов (займов) с учетом региональных особенностей.



Установленный законопроектом запрет на предоставление кредитов с переменной процентной ставкой на срок менее года позволит не усложнять условия кредитования в таких случаях, в том числе в силу дополнительных требований по информированию заемщиков.



Для граждан с очень высокими доходами, которые хорошо понимают возможные риски, связанные с изменением ставок, кредиты с переменными ставки допустимы. В законопроекте кредиты с переменной процентной ставкой разрешено выдавать без ограничений в случае, если сумма предоставленного потребительского кредита, в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой, превосходит максимальный размер кредита (займа), установленный Правительством РФ по согласованию с Банком России для отдельных видов потребительских кредитов (займов) с учетом региональных особенностей.



Кроме того, законопроектом установлены ограничения на увеличение переменных процентных ставок и срока возврата кредита в зависимости от суммы предоставленного потребительского кредита (займа).



Принятие законопроекта позволит защитить интересы основной части заемщиков-граждан от роста долговой нагрузки по договорам потребительского кредитования, связанной с изменением переменных процентных ставок.





