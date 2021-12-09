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11:54, 9 декабря 2021 года Сегодня - день памяти орловского святого Георгия Коссова Священноисповедник Георгий Коссов — один из самых почитаемых орловских святых. Еще при жизни отец Георгий обещал верующим, что покинув этот мир, не оставит их без помощи.





9 декабря отмечается 21-я годовщина со дня обретения в селе Спас-Чекряк Болховского района мощей священноисповедника Георгия Коссова.



Гергий Коссов родился 4 апреля 1855 года в селе Андросово Дмитровского уезда Орловской губернии. Окончил Орловскую духовную семинарию, в 1884 году был рукоположен во священника и назначен на один из беднейших приходов епархии в селе Спас-Чекряк Болховского уезда.



Испытав первые трудности на новом месте служения, он попытался сменить приход и обратился за благословением к преподобному Амвросию Оптинскому. Но старец велел ему вернуться и построить вместо обветшавшего деревянного храма – новый, каменный.



Для этого отец Георгий открыл кирпичный завод, организовал пчеловодческое хозяйство. На вырученные деньги построил в селе больницу, приют для сирот на 150 мест, дом для приезжих, слесарную мастерскую. В окрестных селах и деревнях организовал пять церковно-приходских школ, интернат.



Как пишет сайт Орловской митрополии, за духовным утешением к нему приходили тысячи людей; высоко отзывался о священнике святой праведный Иоанн Кронштадтский. О Георгии Коссове в своих произведениях писали С. А. Нилус, М. М. Пришвин, Н. Д. Жевахов.



После Октябрьской революции церковное хозяйство в селе Спас-Чекряк было преобразовано в сельхозартель, приют для сирот и школы были закрыты.



До конца жизни Георгий Коссов продолжал служить в храме, помогая пастве переносить тяжелые времена. На его проводы 29 августа (по старому стилю) 1928 года приехало более 40 епископов и священников. В течение 70 лет место погребения отца Георгия оберегалось селянами.



Священноисповедник Георгий Коссов был причислен к лику святых в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. 9 декабря 2000 года обретены его мощи.



Сейчас храм, построенный Георгием Косовым, реконструируется. Ожидается, что прихожане смогут посетить его уже в конце этого года.



Александр Кузнецов, настоятель Спасо-Преображенского собора г. Болхова: «До Нового года надеюсь, что будут стоять стены, будет водружен купол, который был изготовлен в Волгодонске».

Ещё одной изюминкой Спаса-Чекряка является колодец и купель. Правда, состояние их пока оставляет желать лучшего.



Виталий Родомазов, помощник настоятеля храма священноисповедника Георгия Коссова г. Болхова: «Собираемся провести реконструкцию и колодца, и купели. Надеемся, что с Божией помощью и неравнодушных людей в ближайшее время мы это сделаем».

В Спасо-Преображенском соборе Болхова хранится рака со святыми мощами исповедника. Перед тем, как покинуть мир земной, Георгий Коссов говорил, что даже после смерти будет помогать и молиться за тех, кто обратится к нему за помощью.



Сегодня поклониться мощам святого приезжают паломники со всей России и ближнего зарубежья. Съёмочной группе ГТРК «Орёл» удалось пообщаться с внучкой орловского святого – Еленой Косовой. Женщина живёт в Йошкар-Оле. Долгое время она и не подозревала, что приходится внучкой почитаемого святого. И только после того, как написала в церкви записочку с именем мамы, ей открылась правда. Её мама - дочь четвёртого сына Георгия Коссова, Алексея.



Елена Коссова, внучка Георгия Коссова: «У человека должна быть семья, и я вспомнила, что мой отец - Алексей Георгиевич, мой дед Георгий, и 30 лет я молилась за него».

Также Елена узнала, что её дед был духовным учителем Иоанна Крестьянкина. Елена Коссова посетила Орловщину, и здесь, по её словам, ей открылось ощущение родного дома.



Священноисповедник Георгий Коссов входит в первоначальный список Собора Орловских святых.





Юлия Опанасюк



