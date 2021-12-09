Ремонт части ул. Авиационной в Орле будет завершен к декабрю 2022 года

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12:17, 9 декабря 2021 года
Ремонт части ул. Авиационной в Орле будет завершен к декабрю 2022 годаУчасток от Карачевского шоссе до ул. Спивака не обновлялся несколько десятков лет.
Ремонт части ул. Авиационной (от Карачевского шоссе до ул. Спивака) в Орле будет завершен к декабрю 2022 года. Этот полуторакилометровый участок дороги не обновлялся несколько десятков лет. Её состояние привело к тому, что автомобилисты, выезжающие из Зареченского микрорайона, предпочитают продолжать движение по Карачевскому шоссе, что приводит к пробкам. Предложение включить дорогу в список объектов благоустройства направило региональное отделение Общероссийского народного фронта.
Благоустройство будет выполнено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
«Ремонт позволит решить проблему пробок на Карачевском шоссе, обеспечит большую пропускную способность на подъезде в Зареченский микрорайон, а также ускорит проезд в Заводской район города», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов
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Артём Ежаков