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12:17, 9 декабря 2021 года

Ремонт части ул. Авиационной в Орле будет завершен к декабрю 2022 года

Участок от Карачевского шоссе до ул. Спивака не обновлялся несколько десятков лет.


Ремонт части ул. Авиационной (от Карачевского шоссе до ул. Спивака) в Орле будет завершен к декабрю 2022 года. Этот полуторакилометровый участок дороги не обновлялся несколько десятков лет. Её состояние привело к тому, что автомобилисты, выезжающие из Зареченского микрорайона, предпочитают продолжать движение по Карачевскому шоссе, что приводит к пробкам. Предложение включить дорогу в список объектов благоустройства направило региональное отделение Общероссийского народного фронта.
«Ремонт позволит решить проблему пробок на Карачевском шоссе, обеспечит большую пропускную способность на подъезде в Зареченский микрорайон, а также ускорит проезд в Заводской район города», – рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов.
Благоустройство будет выполнено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».


Артём Ежаков
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