Главная » Новости



12:17, 9 декабря 2021 года Ремонт части ул. Авиационной в Орле будет завершен к декабрю 2022 года Участок от Карачевского шоссе до ул. Спивака не обновлялся несколько десятков лет.





Ремонт части ул. Авиационной (от Карачевского шоссе до ул. Спивака) в Орле будет завершен к декабрю 2022 года. Этот полуторакилометровый участок дороги не обновлялся несколько десятков лет. Её состояние привело к тому, что автомобилисты, выезжающие из Зареченского микрорайона, предпочитают продолжать движение по Карачевскому шоссе, что приводит к пробкам. Предложение включить дорогу в список объектов благоустройства направило региональное отделение Общероссийского народного фронта. руководитель регионального исполкома ОНФ Владимир Филонов. «Ремонт позволит решить проблему пробок на Карачевском шоссе, обеспечит большую пропускную способность на подъезде в Зареченский микрорайон, а также ускорит проезд в Заводской район города», – рассказал Благоустройство будет выполнено в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».





Артём Ежаков



