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13:30, 9 декабря 2021 года В Орле спасатели вытащили собаку из ловушки бетонных плит С животным всё хорошо.





Вчера вечером сотрудники областной поисково-спасательной службы выезжали в СНТ «Надежда» в Орле. Там между плитами застряла собака. Спасатели вытащили животное из ловушки. По сообщению очевидца, с ним всё хорошо.





Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали 16 раз, из них пять выездов пришлись на ликвидацию возгораний и 11 – на различные происшествия и помощь населению.



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Артём Ежаков



