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12:21, 9 декабря 2021 года Орловская область получила 3 500 доз вакцины для иностранцев Они смогут привиться в поликлинике ОГУ им. Тургенева.





В Орловскую область поступило 3 500 доз вакцины для иностранных граждан. Прививочный пункт будет развёрнут на базе студенческой поликлиники ОГУ им. Тургенева. Он полностью обеспечен персоналом и оборудованием. Вакцинация поступившей вакциной начнётся в ближайшее время, – сообщает telegram-канал «Телеграммы из Орла».





Артём Ежаков



