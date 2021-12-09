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12:39, 9 декабря 2021 года В орловский Центр СПИД поступит новое оборудование для тестов на COVID-19 На покупку областное правительство выделило 2,8 миллиона рублей.





Орловский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями получит новое оборудование для повышения эффективности тестирования на коронавирус – процессор магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков. Об этом сообщает telegram-канал «Телеграммы из Орла». На покупку областное правительство направило 2,8 миллиона рублей.





Артём Ежаков



