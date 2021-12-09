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13:14, 9 декабря 2021 года Болхов прошёл испытание первым снегом То, что приносит детям радость, является поводом для беспокойства у взрослых - своей коммунальной службы у города нет. Как будут решать проблему с уборкой снега в этом году, узнала корреспондент ГТРК «Орёл» Татьяна тимохина.





На днях в Болхове выпало 10 сантиметров снега. И с 3 часов утра снегоуборочная техника уже вышла на центральные улицы города. Чтобы расчистить дороги взялись за лопаты и жители частного сектора.



В прошлом году Болхов столкнулся с проблемой уборки снега - муниципального коммунального хозяйства здесь нет. В этом году договор на уборку и посыпку автотрасс заключили с дорожной службой. А ещё купили специальное навесное оборудование для трактора.



Ирина Казакова, заместитель главы администрации г. Болхова: «У нас город со сложным рельефом, есть большие горки, поэтому администрацией принято решение на приобретение оборудование для трактора».

С помощью этих приспособлений можно чистить не только улицы, но и площадь Ленина. Брусчатка, которой она выложена, тяжелой техники не выдержит, а чистить вручную огромную площадь нелегко. Если зима будет такой же снежной как в прошлом году, в администрации намерены привлекать к чистке снега технику местных предпринимателей.





Татьяна Тимохина



