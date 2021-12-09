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13:14, 9 декабря 2021 года Орловская область получит 650 миллионов рублей на сбалансирование бюджета Транш подтверждён постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.





Орловская область получит 650 миллионов рублей на обеспечение баланса бюджета. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



За счёт выделенных регионам средств будут увеличены зарплаты бюджетников, а также реализованы первоочередные и социально значимые мероприятия, отремонтированы дороги, построены спортивные и другие важные объекты, – сообщает telegram-канал «Телеграммы из Орла».





Артём Ежаков



