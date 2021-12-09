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13:15, 9 декабря 2021 года

Болховская ЦРБ получила новое многомиллионное оборудование

В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» лечебное учреждение получило рентген, аппарат УЗИ и т.д.


В рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» Болховская центральная районная больница получила новое оборудование. На его приобретение ушло 26,6 миллиона рублей.

В лечебном учреждении появился новый цифровой рентген с ежедневной пропускной способностью в 60 человек. Также здесь появились аппарат УЗИ, дефибрилляторы, электрокардиограф, аппарат суточного мониторирования ЭКГ и прикроватные мониторы. Для Болховской ЦРБ, обслуживающей 17,8 тыс. жителей района, это большое подспорье в работе, отметил и.о. главврача Виктор Лыткин.


Артём Ежаков
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