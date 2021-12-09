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13:26, 9 декабря 2021 года Предложение руководителя лаборатории ОГУ о реализации программы мегагрантов для ученых поддержал президент страны Профессор ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор университетского колледжа Лондона Андрей Абрамов принял участие в Конгрессе молодых учёных, который прошёл в Сочи в «Сириусе».





С 8 по 10 декабря в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи проходит Конгресс молодых учёных. Мероприятие приурочено к завершению Года науки и технологий в России. Накануне, в день открытия Конгресса с молодыми российскими учёными провёл встречу Президент России Владимир Путин.



В числе участников встречи был руководитель лаборатории Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева, созданного по программе мегагрантов Андрей Абрамов. Он же является профессором Университетского колледжа Лондона, Института неврологии.



Андрей Абрамов рассказал о том, что только часть мегагрантовских лабораторий развивается в успешные научные центры. После окончания работы по гранту руководители многих лабораторий уезжают, проекты закрываются, и научное оборудование может потом простаивать. Ученый подчеркнул важность установления высокого уровня материального стимулирования ученых и увеличения срока реализации программы.



Андрей Абрамов, профессор ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор университетского колледжа Лондона: «Не в самом столичном Орле по оснащению лаборатория сейчас гораздо лучше, чем, допустим, лаборатория в одном из самых престижных центров. Я готов пригласить вас всех в Орёл, чтобы убедиться, что действительно у нас все успешно. Но есть вопрос - непонятно, как это дальше будет развиваться. Хотелось бы, чтобы во всех этих мегагрантах был смысл. Это вопрос дальнейшего развития – постмегагрантовского».

Владимир Путин отметил, что благодаря программе мегагрантов в нашу страну привлечено большое количество исследователей и ученых высокого класса. В их числе лауреаты различных премий, в том числе и Нобелевской, некоторые из них становились нобелевскими лауреатами, когда исполняли мегагрант. Всего было привлечено более 100 российских ученых, свыше 40 из США, десятки ученых из стран Европы. Они работали практически на всей территории Российской Федерации. В общей сложности программа охватывает более 300 научных проектов в 36 субъектах Российской Федерации.



Владимир Путин: «Знаю, что такие же программы – в некоторых европейских странах они реализуются, – там пять лет и на пять лет еще продление. И конечно, нам нужно к этому вернуться. Нам нужно увеличить и сам объём этого мегагранта, если мы хотим, чтобы это действительно был мегагрант, и чтобы он привлекал исследователей самого высшего уровня и класса».

Президент страны также отметил, что все озвученные предложения будут вынесены на обсуждение Совета по науке при президенте и Госсовета.





Татьяна Напольских



