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14:31, 9 декабря 2021 года 8 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 255 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 255 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 65 791). Кривая заболеваемости падает третьи сутки подряд.



Накануне выписано 334 орловца (всего – 53 391), умерло 8 человек – 1 351 всего.





Артём Ежаков



