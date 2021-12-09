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15:47, 9 декабря 2021 года

В Орле директор УК подозревается в растрате 20 миллионов рублей

Сумма ущерба копилась в течение трёх лет.


Прокуратура Советского района Орла рассмотрела обращение жильцов многоквартирного дома по вопросу нарушения законодательства в сфере ЖКХ и передала материалы проверки в следственные органы. Они послужили поводом к возбуждению уголовного дела о растрате в отношении директора управляющей компании «Жилищный эксплуатационный участок – 29».

В течение трёх лет жильцы нескольких домов добросовестно вносили коммунальные платежи, но подозреваемый не направлял их поставщикам услуг, а присваивал себе. Пострадавшие – не только жильцы, среди которых есть пенсионеры и инвалиды, но и такие компании, как «Орловский энергосбыт», «Орёлводоканал», «Газпром теплоэнерго Орёл», ПАО «Квадра», УК «Зелёная роща». Сумма ущерба превысила 20 миллионов рублей.

Фигурант задержан. Ему выбирают меру пресечения. Ход расследования и его результаты будут контролироваться прокуратурой, – сообщили в надзорном ведомстве.


Артём Ежаков
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