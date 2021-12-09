четверг 9.12.2021 19:17:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:57, 9 декабря 2021 года

Появление санавиации в Орловской области тормозит отсутствие вертолетных площадок

Проблемы применения воздушных судов для доставки больных в медучреждения обсуждались накануне на заседании комитета областного совета по здравоохранению.


Появление санитарной авиации в Орловской области тормозит отсутствие посадочных мест для вертолётов. Специализированному воздушному транспорту негде базироваться. Эта проблема была затронута на заседании комитета областного совета по здравоохранению, прошедшего накануне.

Было отмечено, что площадка по нормативам должна быть на расстоянии не более чем 20 минут лёта от медучреждения. Вопрос размещения таковой сейчас прорабатывается.

Что касается самих воздушных судов, то был заключён контракт с Национальной службой санитарной авиации. До октября текущего года она должна была взять в лизинг три вертолёта и начать вылеты, но пока этого не произошло. В данный момент служба готова взаимодействовать с депздравом по разовому исполнению транспортировки пациентов по Орловской области, – сообщает сайт регионального заксобрания.


Артём Ежаков
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.