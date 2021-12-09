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15:57, 9 декабря 2021 года Появление санавиации в Орловской области тормозит отсутствие вертолетных площадок Проблемы применения воздушных судов для доставки больных в медучреждения обсуждались накануне на заседании комитета областного совета по здравоохранению.





Появление санитарной авиации в Орловской области тормозит отсутствие посадочных мест для вертолётов. Специализированному воздушному транспорту негде базироваться. Эта проблема была затронута на заседании комитета областного совета по здравоохранению, прошедшего накануне.



Было отмечено, что площадка по нормативам должна быть на расстоянии не более чем 20 минут лёта от медучреждения. Вопрос размещения таковой сейчас прорабатывается.



Что касается самих воздушных судов, то был заключён контракт с Национальной службой санитарной авиации. До октября текущего года она должна была взять в лизинг три вертолёта и начать вылеты, но пока этого не произошло. В данный момент служба готова взаимодействовать с депздравом по разовому исполнению транспортировки пациентов по Орловской области, – сообщает сайт регионального заксобрания.





Артём Ежаков



