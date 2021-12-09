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15:59, 9 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Предложение руководителя лаборатории ОГУ о реализации программы мегагрантов для учёных поддержал президент страны



- Помощь – медицине. Что нового появилось в орловских больницах, и когда транспортировкой больных займётся санавиация?



- День памяти Георгия Коссова. Мы познакомились с внучкой почитаемого святого.



- День противодействия коррупции. Сколько в регионе выявлено преступлений?



- Спор бизнесменов и дорожников: будет ли в Орле на ул. Московской автостоянка?



- Болхов прошёл испытание первым снегом. Как планируют убирать город этой зимой?



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