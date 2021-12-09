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16:01, 9 декабря 2021 года

Сегодня Орёл вместе со всей страной чествует Героев Отечества

Этот день отмечается в России уже 15 лет.


Сегодня Орёл вместе со всей страной чествует Героев Отечества. Традиционно минутой молчания почтили память павших в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы к памятнику героям-танкистам, к Братской могиле и памятнику Маршалу Советского Союза Ивану Христофоровичу Баграмяну.

На протяжении всей истории нашу Родину защищали люди, для которых её честь и свобода были главными ценностями в жизни. Среди них немало наших земляков.

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Орловщина дала Родине 179 Героев Советского Союза и 10 Героев России. Это люди, которые самопожертвованием, своим героизмом показали, как нужно любить свою семью, близки, землю русскую, наше Отечество».

Митрополит Орловский и Болховский Тихон: «Этот праздник подтверждает, что наша страна находится на правильном пути, что мы правопреемники наших великих предков, если помним их подвиги. Подобные праздники позволяют объединить наше общество, правильно воспитывать молодёжь».



Антон Киселёв
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