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16:14, 9 декабря 2021 года

Спор бизнесменов и дорожников: будет ли в Орле на ул. Московской автостоянка?

Представители малого бизнеса выступили против нового запрета на стоянку в Орле.


По решению городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, с января 2022 года стоянка на протяжении всей улицы Московской будет запрещена.

По мнению властей, это облегчит уборку улиц от снега. Припаркованные авто мешают работе спецтехники и сужают проезжую часть. Проблема эта актуальна давно. Но десятки предпринимателей, чьи магазины и торговые точки находятся на Московской, считают, что вопрос не столько в удобстве уборки городских дорог, сколько в шансах выжить их бизнесу. Как они отмечают, трафик клиентов к доковидному уровню в маленьких магазинах так и не вернулся. А закрытие Красного моста - оставшийся поток людей «ополовинило», и с запретом на парковку они могут потерять последних покупателей.

Андрей Веретенников, предприниматель: «Посмотрите, сколько машин припарковано - это всё наши потенциальные покупатели. И если мы сейчас их запретим, ещё количество безработных пополнится, и платить налоги некому будет».



Антон Киселёв
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