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16:17, 9 декабря 2021 года

В Орле определились с форматом проведения детских новогодних мероприятий

Региональный оперативный штаб принял перечень требований, по которым будут организованы праздничные выступления.


В Орловской области принят перечень требований для организации детских новогодних мероприятий в закрытых помещениях. Его утвердил региональный оперативный штаб. Среди самого главного:

• Заполнение не более половины зрительских мест. При этом места для рассадки должны быть расположены на расстоянии не менее полутора метров в ряду и между рядами (за исключением членов одной семьи или группы детей из одного учреждения);

• Допуск присутствующих (за исключением детей) проходит на основании документов о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании;

• Мероприятия в закрытых помещениях, где присутствуют свыше 200 зрителей, будут проводиться только в виде представлений, спектаклей со сцены, арены со зрительскими местами и так далее.
Что касается «утренников» и «огоньков» в школах и детских садах, то здесь основные требования следующие:

• Проведение мероприятий разрешено только в рамках одной дошкольной группы (учебного класса);

• Допуск одного из родителей на мероприятия осуществляется только на основании: наличия сертификата или QR-кода о вакцинации, справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, справки о медицинских противопоказаниях, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов.

Подробнее со списком решений можно ознакомиться на сайте областного правительства.


Артём Ежаков
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