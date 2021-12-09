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16:17, 9 декабря 2021 года В Орле определились с форматом проведения детских новогодних мероприятий Региональный оперативный штаб принял перечень требований, по которым будут организованы праздничные выступления.





В Орловской области принят перечень требований для организации детских новогодних мероприятий в закрытых помещениях. Его утвердил региональный оперативный штаб. Среди самого главного:



• Заполнение не более половины зрительских мест. При этом места для рассадки должны быть расположены на расстоянии не менее полутора метров в ряду и между рядами (за исключением членов одной семьи или группы детей из одного учреждения);



• Допуск присутствующих (за исключением детей) проходит на основании документов о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании;



• Мероприятия в закрытых помещениях, где присутствуют свыше 200 зрителей, будут проводиться только в виде представлений, спектаклей со сцены, арены со зрительскими местами и так далее.

Что касается «утренников» и «огоньков» в школах и детских садах, то здесь основные требования следующие:



• Проведение мероприятий разрешено только в рамках одной дошкольной группы (учебного класса);



• Допуск одного из родителей на мероприятия осуществляется только на основании: наличия сертификата или QR-кода о вакцинации, справки или QR-кода о перенесении новой коронавирусной инфекции, справки о медицинских противопоказаниях, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, проведенного в течение последних 48 часов.



Подробнее со списком решений можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Артём Ежаков



