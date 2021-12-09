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17:24, 9 декабря 2021 года Орловское заксобрание предложило Госдуме уравнять погорельцев Соответствующая инициатива обсуждалась на заседании комитета областного совета по социальной политике.





В Орловском областном совете прошло обсуждение обращения в Госудуму по поводу уравнивания всех погорельцев, потерявших единственное жильё. Сейчас размер компенсации, которую получают такие люди, составляет двадцатикратный размер прожиточного минимума в расчёте на душу населения, однако на выплату вправе претендовать только малоимущие. Региональный парламент предложил расширить действие закона на всех граждан, потерявших в огне единственную крышу над головой.





Артём Ежаков



