Сотрудники транспортной полиции задержали предполагаемого наркоторговца

Он планировал перепродать наркотики, но не успел.

Сотрудники транспортной полиции задержали 26-летнего безработного орловца. При досмотре в его рюкзаке нашли два больших свертка с наркотиками разных видов. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Как признался подозреваемый, наркотические вещества он приобрел через тайник-закладку и планировал перепродать. Экспертиза показала, что в рюкзаке находилась «синтетика» общей массой - почти 1 килограмм и 300 граммов. Возбуждено уголовное дело.