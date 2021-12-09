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17:39, 9 декабря 2021 года

Сотрудники транспортной полиции задержали предполагаемого наркоторговца

Он планировал перепродать наркотики, но не успел.


Сотрудники транспортной полиции задержали 26-летнего безработного орловца. При досмотре в его рюкзаке нашли два больших свертка с наркотиками разных видов. Ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. 
 
Как признался подозреваемый, наркотические вещества он приобрел через тайник-закладку и планировал перепродать. Экспертиза показала, что в рюкзаке находилась «синтетика» общей массой - почти 1 килограмм и 300 граммов. Возбуждено уголовное дело.



Всеволод Трифонов
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