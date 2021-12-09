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18:05, 9 декабря 2021 года Профессор Орловского госуниверситета пригласил Владимира Путина посетить лабораторию, созданную благодаря мегагранту Андрей Абрамов внёс также предложение продлить реализацию программы мегагрантов. Встреча с президентом состоялась во время Конгресса молодых учёных, который проходит в Сочи.





За одним столом с президентом обсудить актуальные вопросы науки выпадает честь не каждому. Только лучшим. Среди них оказался профессор Орловского государственного университета Андрей Абрамов. Он не только поделился в Владимиром Путиным своими мыслями, но и пригласил в Орел – увидеть лабораторию, которая была создана на средства мегагранта. Андрей Абрамов, профессор ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор университетского колледжа Лондона: «Не в самом столичном Орле по оснащению лаборатория сейчас гораздо лучше, чем, допустим, лаборатория в одном из самых престижных центров. Я готов пригласить вас всех в Орёл, чтобы убедиться, что действительно у нас все успешно. Но есть вопрос - непонятно, как это дальше будет развиваться, хотелось бы, чтобы во всех этих мегагрантах был смысл. Это вопрос дальнейшего развития – постмегагрантовское». Президенту в Орловском госуниверситете будет что показать. На месте пустых аудиторий и коридоров создана уникальная клеточная лаборатория, оснащённая по последнему слову техники. Здесь ведутся десятки научных разработок, публикации о которых выходят в самых престижных научных журналах. Так, исследования Елены Потаповой, возможно, в будущем помогут победить онкологию. Елена Потапова, старший научный сотрудник НТЦ биомедицинской фотоники и лаборатории клеточной физиологии: «Получили интересные результаты. Мы видим, что в результате воздействия лазерного излучения на опухолевую клетку мы изменяем их биоэнергетику, и мы запускаем смерть опухолевых клеток». Многие разработки молодых учёных близки к внедрению. Достижений - много, но непонятны перспективы. После окончания работы по гранту ученые уезжают и лаборатории простаивают. Профессор орловского и лондонского университетов Андрей Абрамов предложил вариант решения проблемы - развивать программу мегагрантов на жёсткой конкурсной основе для привлечения в научные лаборатории специалистов высокого уровня. Андрей Абрамов, профессор ОГУ им. И.С. Тургенева, профессор университетского колледжа Лондона: «Многие из них действительно хотят работать, многие очень хотят быть вовлечены в дальнейшем в российскую науку». Президент страны поддержал предложение профессора Абрамова и отметил, насколько важны такие личные встречи. Владимир Путин, президент Российской Федерации: «Эта встреча сегодняшняя для меня имеет и практическое значение, потому что совсем скоро должно состояться совместное заседание Совета по науке при президенте и Госсовета, и это даст возможность - с людьми, которые занимаются организацией науки, и высшей школы, и руководителями регионов Российской Федерации - сформулировать вместе те задачи, которые мы должны решить, чтобы развивать эту важнейшую сферу деятельности». Встреча позади, но об орловских учёных мир ещё услышит. Сейчас их разработка участвует в эксперименте, который проходит на орбите - исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации.





Елена Литинская



