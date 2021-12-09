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18:17, 9 декабря 2021 года Лже-сотрудницы ПФР лишили орловскую пенсионерку 330 тыс. рублей Возбуждено уголовное дело.







В Орле расследуется уголовное дело по факту кражи у пенсионерки 330 тысяч рублей, – сообщили в областном УМВД. Орловчанка пострадала от действий лже-сотрудниц Пенсионного фонда. В телефонном разговоре ей заявили, что женщина получит подарки к Новому году, а заодно попросили проверить её деньги – якобы скоро в стране будут менять купюры. Собеседницу особо интересовали банкноты максимального номинала – 5 тысяч рублей. Также пенсионерку предупредили, что скоро к ней придёт сотрудница ПФР. Орловчанка взяла коробку со сбережениями и начала диктовать данные. Когда пришла злоумышленница, женщина, не прерывая звонок, сопроводила её на кухню, а деньги оставила в коридоре. Когда посетительница ушла, коробка обнаружилась в другом месте – уже пустая.





Артём Ежаков



