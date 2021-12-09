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21:20, 9 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- В Орле определились с форматом проведения детских новогодних мероприятий.
- Профессор Орловского госуниверситета пригласил Владимира Путина посетить лабораторию, созданную благодаря мегагранту.
- Сегодня Орёл вместе со всей страной чествует Героев Отечества. Павших почтили минутой молчания.
- Сотрудники транспортной полиции задержали предполагаемого наркоторговца. Он планировал перепродать наркотики, но не успел.
- В Орле директор УК подозревается в растрате 20 миллионов рублей. Сумма ущерба копилась в течение трёх лет.
- Сегодня - международный день борьбы с коррупцией. Органами прокуратуры Орловской области выявлено свыше 1400 нарушений законодательства.
Вести-Орёл