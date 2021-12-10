Орловцу грозит тюремный срок за находку в поле

В Верховском районе Орловской области 48-летнему мужчине грозит от 3 до 10 лет тюрьмы за хранение наркотиков, – сообщает
сайт областного УМВД. Информацией о том, что он припрятал у себя запрещённое вещество, полицейские владели заранее. Как выяснилось, 402,5 грамма марихуаны орловец положил в коробку и положил на чердак сарая.
Правоохранителям мужчина объяснил, что наркосодержащее растение он нашёл в поле, сорвал и приготовил для собственного употребления. Дожидаться суда подозреваемый будет под подпиской о невыезде.