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9:53, 9 декабря 2021 года

Отбитый Селиховым пенальти вывел ФК «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы

Орловский голкипер вновь помог московскому клубу набрать очки в европейском кубке.


Орловский вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов накануне помог своей команде обыграть варшавскую «Легию». Благодаря этой победе московский клуб с первого места в группе вышел в 1/8 финала «Лиги Европы». Это случилось не в последнюю очередь благодаря отбитому в компенсированное ко второму тайму время пенальти. Без этого сейва «Спартак» попал бы в менее престижную Лигу Конференций.

На групповом этапе Лиги Европы Селихов провел три игры, в которых «Спартак» набрал 7 очков – это победы над «Легией» и «Наполи», а также ничья с «Лестером». Орловец отразил 13 ударов, включая два с одиннадцатиметровой отметки.


Артём Ежаков
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