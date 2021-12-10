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9:55, 10 декабря 2021 года Отбитый Селиховым пенальти вывел ФК «Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы Орловский голкипер вновь помог московскому клубу выиграть матч европейского кубка.





Орловский вратарь ФК «Спартак» Александр Селихов накануне помог своей команде обыграть варшавскую «Легию». Благодаря этой победе московский клуб с первого места в группе вышел в 1/8 финала «Лиги Европы». Это случилось не в последнюю очередь благодаря отбитому в компенсированное ко второму тайму время пенальти. Без этого сейва «Спартак» попал бы в менее престижную Лигу Конференций.



На групповом этапе Лиги Европы Селихов провел три игры, в которых «Спартак» набрал 7 очков – это победы над «Легией» и «Наполи», а также ничья с «Лестером». Орловец отразил 13 ударов, включая два с одиннадцатиметровой отметки.





Артём Ежаков



