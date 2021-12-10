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10:21, 10 декабря 2021 года В Орле на причастных к лихачеству возле здания обладминистрации завели протоколы Полицейские установили как водителя, так и «пассажира» привязанного к машине тюбинга.





Правоохранители установили причастных к нарушению правил дорожного движения возле здания правительства Орловской области, – сообщили в региональном УМВД. Накануне в социальных сетях появился ролик, на котором неизвестный катается на прикреплённом к машине тюбинге. Видео опубликовал сам автор.



Полицейские нашли как водителя, так и «пассажира». На 20-летнего парня заведены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.23 и ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ. Прокатившийся на «ватрушке» 19-летний молодой человек отделался протоколом по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ. С парнями провели профилактическую беседу о недопущении нарушений ПДД.



Видео из соцсетей





Артём Ежаков



