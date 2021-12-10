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10:28, 10 декабря 2021 года

Детско-юношеской спортивной школе в Ливнах не хватает инвентаря

К решению проблемы подключилась депутат Госдумы Ольга Пилипенко.


Детско-юношеской спортивной школе в Ливнах не хватает инвентаря.
Старый пришёл в негодность, деньги на новый местная администрация не выделяет. С такой проблемой директор спортшколы Максим Ашихмин обратился к депутату Госдумы Ольге Пилипенко на личном приёме.

Максим Ашихмин, директор спортивной школы г. Ливны: «Детям приходится заниматься со своим инвентарем, покупать свои мячи, теннисные ракетки, лыжи».

В Ливенской спортшколе занимаются почти 900 детей по 14-ти направлениям: каратэ, лёгкая атлетика, рукопашный бой и другие. На встрече с директором Ольга Пилипенко отметила, что будет рассмотрен вопрос о включении школы в реализацию национальных проектов. По словам депутата, закупка нового оборудования позволит вывести спорт в Ливнах на еще более высокий уровень.

Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Надеюсь, что мы с правительством области, с департаментом, с партийными проектами, которые приняты в связи с народной программой партии, сумеем осуществить те задачи, которые ставят перед нами наши жители».



Юлия Сабельникова
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