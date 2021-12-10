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10:53, 10 декабря 2021 года Ряд домов в Заводском районе Орла остался без отопления и горячей воды Работы обещано закончить к 16:00.





10 декабря до 16:00 от отопления и горячего водоснабжения отключен ряд домов в Заводском районе Орла. Причина – замена подземного участка теплосети. На месте уже работает аварийная бригада. Под отключение попали:



• ул. Васильевская, д. 119, 123, 127;

• ул. Достоевского, д. 2а, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15;

• ул. Калинина, д. 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а;

• Карачевское шоссе, д. 50;

• ул. Садовского, д. 1, 2, 3, 4, 5, 7;

• ул. Циолковского, д. 3;

• детский сад № 47, школа № 17.





Артём Ежаков



