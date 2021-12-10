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10:56, 10 декабря 2021 года

Завершается первый этап ремонта Орловского музея изобразительных искусств

На ремонт здания, которое имеет статус объекта культурного наследия, выделено 9 млн. рублей из бюджета области. Масштабные работы начнутся весной будущего года, а пока сделано ограждение. Подробности – у корреспондента ГТРК «Орёл» Анны Вайсергисер.


Территория около музея изобразительных искусств - опасная зона. Близко лучше не подходить. О том, что фасад разрушается, предупреждают оградительные ленты.

Фасад памятника архитектурного наследия стал осыпаться лет десять назад. Тогда же разработали проектно-сметную документацию. Поскольку музей - областной и на федеральные средства рассчитывать не может, дорогостоящий ремонт затянулся. Сначала сделали стяжку здания. В этом году на обновление архитектурной жемчужины Орла выделили долгожданные 9 миллионов рублей. Однако подрядчика нашли не сразу. Причина - сильно подорожавшие в последнее время строительные материалы. И чтобы это не стало препятствием, действовать решили поэтапно. Удалось найти подрядчика, который сделал ремонт ограждения. Работы уже завершены. До конца года будут установлены ворота и калитка.
В это вложено более полутора миллионов.

Следующий этап пройдет уже весной: сделают фасад, отреставрируют лепнину, вставят деревянные окна. Но в музее мечтают о большем. Еще в 2008 году дизайнеры совместно со студентами воплотили в жизнь художественное решение интерьера.

Светлана Четверикова, директор Орловского музея изобразительных искусств: «Это очень затратный проект, потому что он включает в себя не только художественное решение, которое у нас сегодня есть, но и техническое. Здесь необходима и замена коммуникаций, и приобретение климат-контроля, и современного светового оборудования».

Ремонт позволит увидеть жителям больше бесценных экспонатов. Здесь есть коллекции из «дворянских гнезд», обрамлённые оригинальными рамами, и им нужен достойный интерьер.


Анна Вайсергисер
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