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11:48, 10 декабря 2021 года Орловским коронавирусным больным могут разрешить пользоваться мобильными телефонами в реанимации Об этом сообщил и.о. главы областного депздрава Станислав Шувалов во время брифинга для СМИ.





В Орловской области коронавирусным больным, лежащим в реанимации и имеющим возможность разговаривать без вреда для лечения, могут разрешить звонить родственниками. Об этом сообщил и.о. главы областного депздрава Станислав Шувалов во время брифинга для СМИ. Сейчас в «красных зонах» мобильные телефоны пациентов изымаются.

«Здесь нужно соблюсти определённые правила. Во-первых, чтобы это не препятствовало оказанию врачебной помощи – звонки могут мешать дргуим пациентам, работе аппаратуры. Но реализовать такую возможность мы должны, поэтому продумаем, как сделать так, чтобы родственники реанимационных пациентов могли поговорить с ними», – заявил Шувалов.





Артём Ежаков



