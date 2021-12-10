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12:30, 10 декабря 2021 года 6 орловцев скончались от COVID-19 за минувшие сутки В регионе зафиксировано 257 новых случаев заражения.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 декабря, за последние сутки в Орловской области выявлено 257 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 66 048).



Накануне выписан 351 орловец (всего – 53 742), умерло 6 человек – 1 357 всего.





Артём Ежаков



