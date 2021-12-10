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11:50, 10 декабря 2021 года В Орле проблемы инвалидов обсудили на заседании общественной комиссии при главном бюро медико-социальной экспертизы Сегодня завершается декада инвалидов. В течение этого периода люди с ограниченными возможностями могли заявить о своих проблемах и обратить на них внимание общественности и властей.





В Орловской области сегодня более 50 тысяч инвалидов, и эта цифра неуклонно растет. В рамках декады состоялось заседание общественной комиссии при главном бюро медико-социальной экспертизы.



Как правило, на таких встречах рассматриваются вопросы, не урегулированные пока законодательством. На этот раз на заседании обсуждалось обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, которые не входят в федеральных перечень.



Оксана Петрова, руководитель, главный эксперт ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области» Минтруда России: «Региональный перечень технических средств реабилитации, на наш взгляд, должен содержать те технические средства, которые упростят уход за инвалидами, которые помогут осуществлять гигиенические мероприятия, и для инвалидов по слуху и по зрению помогут ориентироваться в пространстве, получать и сохранять информацию».

Общественная комиссия при МСЭ работает с 2016 года. В её состав входят уполномоченные по правам человека и ребёнка, представитель общественных пациентских организаций и другие граждане, заинтересованные в защите прав инвалидов.



Николай Шушляков, председатель общественной комиссии при ГБ МСЭ по Орловской области Минтруда России: «Это площадка, с помощью которой мы, пациенты, можем донести наши предложения до власти, до чиновников. Вопросы, которые мы здесь поднимаем, автоматически переходят на обсуждение в Минздраве».

Николай Шушляков отметил, что количество жалоб от инвалидов в последние годы значительно снизилось. К слову, освидетельствование в период пандемии проводится заочно.





Елена Литинская



