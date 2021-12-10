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11:57, 10 декабря 2021 года В Болховском районе воссоздали районное отделение Всероссийского общества инвалидов Местное отделение ВОИ не работало 20 лет, но теперь снова готово придти на помощь людям.





Людей с ограниченными возможностями в Болховском районе немало. В основном это выпускники дома-интерната для детей с физическими недостатками. Для них и решили воссоздать районное отделение Всероссийского общества инвалидов.



Альберт Касьянов, председатель Болховского отделения ВОИ: «У нас много людей, которые выходят из детских домов. Они не социализированы, не знают, куда обращаться по тому или иному вопросу. У нас есть люди, которые готовы трудиться и быть полноправными членами общества. Очень много спортивных мероприятий проходит мимо нас, в связи с тем, что у нас не было общества инвалидов, но теперь всё это будет меняться».

Пока в обществе 13 человек, но они уже знают, что решать проблемы или творчески проявлять себя сообща проще, чем в одиночку. Помещения для общества пока нет, но планы и стратегия намечены. Это проведение спортивных и творческих мероприятий, взаимодействие со службой занятости и другими структурами.



По закону на предприятии, где штат больше 35 человек, хотя бы один инвалид доложен быть трудоустроен.



Надежда Петрова, директор Центра занятости населения Болховского района: «Каждая организация выбирает более лёгкий труд и издает приказ, что на это рабочее место должны придти только инвалиды».

В районе таких предприятий - 18, но желающих там работать в этом году оказалось всего 10 человек. 8 мест для инвалидов вакантны.





Татьяна Тимохина



