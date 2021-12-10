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12:40, 10 декабря 2021 года Правительство защитит предпринимателей от COVID-19 с помощью грантов за нерабочие дни Осталось меньше недели до окончания подачи заявок на гранты за нерабочие дни. Гранты предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства. Подать заявление можно в ФНС до 15 декабря 2021 года.





28 октября Правительство РФ постановило ввести гранты для бизнесов за нерабочие дни. Выплаты доступны для:



1. МСП из пострадавших отраслей. На данный момент их 21, в их числе – организации общественного питания, гостиниц, турагентств, химчисток, кинотеатров, музеев, развлекательных учреждений, салонов красоты, парикмахерских, стоматологических кабинетов, ремонт компьютеров и т.д.



2. СОНКО из реестров Минэкономразвития России.



При этом бизнес будет освобождён от налогов с грантов. Если предприниматель решит направить грант на зарплаты сотрудников, ему не придется платить НДФЛ и страховые взносы.



Сумма выплаты на одного сотрудника составляет 12 792 рубля (1 МРОТ).



Получить грант можно на сайте nalog.ru. Для этого нужно заполнить заявление и отправить в электронном виде по ТКС или распечатать и отправить по почте в налоговый орган:



- для юридических лиц – по месту нахождения организации;

- для ИП – по месту жительства.



Средства поступят в организацию в течение 8 рабочих дней.





