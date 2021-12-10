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12:42, 10 декабря 2021 года

Орловцам предлагают пролистать «Страницы военной истории Орловского края»

Выставка открылась в Орловском краеведческом музее.


Ежегодная традиционная выставка «Страницы военной истории Орловского края» открылась в Орловском краеведческом музее 9 декабря, в День Героев Отечества. Выставка совпадает с днём поминовения небесного покровителя русского воинства – Святого Великомученика и Победоносца Георгия.

В этом году немало памятных юбилейных дат в военной истории России, напрямую связанных с историей Орловского края.

Орловцы - защитники Отечества - представлены на выставке, дополненной военной атрибутикой времен Первой и Второй мировых войн. Здесь расскажут о награждённых Георгиевскими крестами, и о знаменитом Брусиловском прорыве. Также в экспозиции представлены образцы военной формы разных лет, фотографии и биографии героев-земляков, награждённых в Великую Отечественную войну. Известны фамилии нескольких десятков наших земляков, удостоенных наград за отличие в боях 1941 года. Отдельный стенд посвящен орловцам - защитникам Брестской крепости.

Дмитрий Моисеев, директор Орловского краеведческого музея: «Что самое удивительное - были опубликованы эти фамилии, и родственники с удивлением узнавали своих предков, и таким образом устанавливались новые связи с нашим краеведческим музеем».



Эва Стасюлевич
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