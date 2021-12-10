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12:46, 10 декабря 2021 года

В Орловской области готовы трудоустроить 500 врачей

Проблемы обеспечения кадрами региональных лечебных учреждений обсуждались в ходе тематического круглого стола.


За последние пять лет престиж работы медиков упал, и всё меньше людей хотят осваивать эту профессию, – констатировал и.о. главы областного депздрава Станислав Шувалов в ходе тематического круглого стола.

Сейчас в нашем регионе обеспеченность врачами-специалистами составляет 38,9 на 10 тысяч населения. Это немногим меньше прошлогоднего показателя. Для среднего медперсонала он составил 102,9 на 10 тысяч, что несколько больше 2020-го. Сейчас в регионе готовы предложить 500 вакансий врача.

Нехватка кадров была признана всеми докладчиками. Подспорьем в её решении могут быть выпускники. На 1 декабря в областные медучреждения трудоустроились 112 врачей-специалистов и 74 средних медработника, только вставших со студенческой скамьи. Здесь тоже имеются проблемы, самая главная из которых – не каждый выпускник готов работать по специальности. Только в Орловском базовом медицинском колледже из 370 выпускников этого года по профессии устроились 175.


Артём Ежаков
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