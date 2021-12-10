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12:58, 10 декабря 2021 года В Орле готовы ускорить строительство школы на ул. Зеленина Для этого рабочим привезли второй кран.





В Орле на стройплощадку школы на ул. Зеленина привезли второй башенный кран. Его начнут монтировать с понедельника. Это ускорит строительство рассчитанного на 1 225 учеников образовательного учреждения.



Сейчас готовы нулевой и первый этажи здания. В декабре рабочие планируют закончить перекрытие второго этажа. После запуска нового крана число рабочих на площадке вырастет в полтора раза, – сообщает мэрия Орла.



Сдача объекта запланирована к декабрю 2022 года.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



