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15:37, 10 декабря 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Что стало причиной затянувшегося ремонта, и когда территория рядом с музеем ИЗО станет безопасной?



- Строить стали втрое меньше и намного дороже. Почему? Ответы - в «Вестях».



- Насколько сегодня популярен у орловцев танец страсти? И что, кроме умения красиво двигаться, может подарить танго?



- 30 домов и два социальных объекта в Орле остались без тепла. В чем причина?



- В Болхове возобновило работу общество инвалидов. Какую помощь люди смогут получить здесь?



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