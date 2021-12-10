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15:37, 10 декабря 2021 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Что стало причиной затянувшегося ремонта, и когда территория рядом с музеем ИЗО станет безопасной?
- Строить стали втрое меньше и намного дороже. Почему? Ответы - в «Вестях».
- Насколько сегодня популярен у орловцев танец страсти? И что, кроме умения красиво двигаться, может подарить танго?
- 30 домов и два социальных объекта в Орле остались без тепла. В чем причина?
- В Болхове возобновило работу общество инвалидов. Какую помощь люди смогут получить здесь?
Вести-Орёл