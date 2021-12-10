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14:56, 10 декабря 2021 года

Раскрыться в танце

Аргентинское танго поможет найти спутника жизни. Есть орловцы, которые убедились в этом.


11 декабря отмечается День танго. Впервые об этом танце заговорили в 1857 году в Буэнос-Айресе, куда для строительства железной дороги съехались эмигранты во всего мира - итальянцы, испанцы, африканцы. По мнению историков, именно они стали «родителями» танца, который в 20 веке покорил весь мир. Наша съёмочная группа встретилась с теми, кто живёт в ритме танго.

Владимир Самофалов и Елена Маслова танцуют танго уже десять лет, четыре из которых - в качестве руководителей танцевального клуба. И их ученики нередко образуют пары, и не только на танцполе. Среди них Дмитрий Кононов. Два месяца назад он пришёл на занятия, чтобы научиться справляться со своей природной скромностью, а в итоге нашёл спутницу жизни - здесь же, в клубе.

Танго - танец-импровизация, в нём важно умение тонко чувствовать партнера, не смотря друг другу в глаза. В танце можно прожить целую историю взаимоотношений, наполненных страстью. Так что – танцуйте, и каждый новый день станет счастливее предыдущего.


Юлия Опанасюк
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